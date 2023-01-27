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    فلسطين تعلن حدادا لمدة 3 أيام

    ٢٧.٠١.٢٠٢٣ [١٧:١٨]
    فلسطين تعلن حدادا لمدة 3 أيام

    باكو، 27 يناير (أذرتاج)

    أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس حدادا لمدة 3 أيام بعد سقوط قتلى في الاشتباكات مع العسكريين الإسرائيليين في جنين يوم الخميس.

    أفادت أذرتاج نقلا عن وسائل الاعلام الأجنبية ان وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت مقتل 11 فلسطينيا واصابة حوالي 20 آخر بجروح نتيجة الاشتباكات. قال الجيش الإسرائيلي ان العملية تستهدف مسلحين مخططين في الهجمات. أعلنت قيادة فلسطين قرارها لوقف

    التنسيق الأمني مع إسرائيل بعد هذا الاقتحام.

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