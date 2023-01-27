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    أذربيجان: تطعيم 328 جرعة من لقاح كورونا في 27 يناير

    ٢٧.٠١.٢٠٢٣ [١٧:٢١]
    أذربيجان: تطعيم 328 جرعة من لقاح كورونا في 27 يناير

    باكو، 27 يناير، (اذرتاج)

    قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 328 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان في 27 يناير.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 153 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الأولى و42 شخصا تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الثانية فيما تلقى 120 شخص الجرعة الثالثة وأكثر و13 شخصا جرعة تنشيطية من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بعد نتيجة إيجابية للفحص.

    ويبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 13 مليونا و941 ألف و530 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 5 ملايين و401 ألف و951 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و4 ملايين و876 ألف و839 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية و3 ملايين و397 ألف و560 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثالثة وأكثر و265 ألف و180 شخص تلقوا اللقاح التنشيطية بعد نتيجة إيجابية.

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