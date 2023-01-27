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    المندوب الأوروبي في أذربيجان يدين الهجوم المسلح على سفارة أذربيجان في طهران

    ٢٧.٠١.٢٠٢٣ [١٧:٣٦]

    باكو، 27 يناير (أذرتاج)

    أعرب مندوب الاتحاد الأوروبي في أذربيجان السفير بيتر ميخالكو عن صدمته من الهجوم المسلح على سفارة أذربيجان في طهران ومقتل موظف وإصابة إثنين آخرين نتيجة له.

    أفادت أذرتاج ان السفير الأوروبي أعرب عن مواساته لأسرة القتيل والشفاء العاجل للجريحين، وقال ان الاعتداء على البعثات الدبلوماسية أمر مرفوض.

    يجب الذكر ان رئيس جهاز حراسة السفارة قُتل وأصيب حارسان آخران بجروح جراء هجوم مسلح على سفارة جمهورية أذربيجان في جمهورية إيران الإسلامية في الساعة 8:30 صباحا بتوقيت باكو في 27 يناير.

    أفادت أذرتاج ان المهاجم على السفارة كان مسلحا ببندقية كالاشنيكوف، واقتحم مبنى السفارة من خلال نقطة الحراسة.

    يجرى التحقيق في هذا الحادث المشين.

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