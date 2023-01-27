رئيس مركز تحليل العلاقات الدولية: البعثات الدبلوماسية لأذربيجان واجهت الهجوم الخامس خلال العامين

باكو، 27 يناير، أذرتاج

قال رئيس هيئة إدارة مركز تحليل العلاقات الدولية فريد شفيعيف إن الهجوم منفذ صباح اليوم قرابة الساعة 8.30 على سفارة أذربيجان في إيران وأدى الحادث إلى مقتل موظف أمن أذربيجاني وإصابة آخرين وذلك هو الهجوم الخامس المنفذ على بعثات أذربيجان الدبلوماسية خلال العامين الأخيرين وكان أولها في لندن منفذا من جانب جماعة دينية موالية لإيران والهجومين في باريس من جانب جماعات أرمينية راديكالية والآخر في بيروت من قبل الجماعة الأرمينية أيضا.

واكد شفيعيف أن اتفاقية فيينا لعام 1961م حول العلاقات الدبلوماسية تنص على أن البلد المضيف هو المسؤول بالكامل عن أمن البعثات الدبلوماسية الأجنبية وعلى الرغم من أن مسؤولي إيران يدعون بأن الهجوم منفذ بدوافع شخصية، فإن إيران هي المسؤولة عن الحادث على كل حال.

وأضاف أن ايران التي كانت مطلعة على حملة الدعاية المناهضة لأذربيجان في أراضيها وعلى الهجوم المنفذ سابقا في لندن كانت من الواجب عليها أن تشدد تدابير أمنية لحماية سفارة أذربيجان وذلك يخص كذلك على سائر البلدان التي تعرضت فيها سفارات أذربيجان للهجمات من جانب الإيرانيين والأرمن.