رئيس اللجنة البرلمانية للدفاع والأمن: الهجوم على سفارة أذربيجان عمل إرهابي

باكو، 27 يناير، أذرتاج

قال ضيافت عسكروف رئيس اللجنة البرلمانية للدفاع والأمن ومحاربة الفساد إن الهجوم المنفذ على سفارة البلد في إيران وقتل موظف خارج عن كل الإطارات مضادٌ للقانون الدولي والاتفاقات.

وشدد عسكروف على أن الحادث يجب أن يوصف بعمل إرهابي مؤكدا على أن حكومة ايران مهما حاولت تقديم الهجوم على سفارة أذربيجان كعمل معيشي فإن الحادث الواقع يدل على كل شيء.

وأشار عسكروف بالاسف إلى أن الحادث الواقع يفضح مرة أخرى الوجه الحقيقي لجار البلد ايران وفي الوقت ذاته يثبت كونه بلدًا "أخويا".