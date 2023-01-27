تحقيق هيئة الجمارك: ضبط نحو طن من المواد المخدرة المهربة إلى نخجوان الأذربيجانية من إيران

باكو، 27 يناير، أذرتاج

قال مفتش إدارة مكافحة المخدرات لدائرة التحقيق لدى هيئة الجمارك آسمان مهدييف إن حوالي طن من المواد المخدرة ضبطت في المنافذ الحدودية بين جمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الأذربيجانية وإيران في العام الماضي وذلك أكثر بكثير قياسا إلى السنوات الماضية.

وأوضح مهدييف أن الأراضي الأذربيجانية التي كانت محتلة من قبل أرمينيا للفترة الطويلة استغلت لتهريب المخدرات بالترانزيت وبعد تحريرها من قبل جيش أذربيجان ظهر هنالك سد أمام تهريب المخدرات من إيران فلذلك اضطر المهربون إلى استخدام مسار نخجوان وبهذا السبب ازدادت حالات ضبط المواد المخدرة لدى منافذ نخجوان الحدودية.

وزاد أن مراكب النقل الإيرانية تسير بالترانزيت من خلال أراضي نخجوان إلى تركيا ويتم ضبط المواد المخدرة في معظمها.