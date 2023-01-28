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    سياسة


    دولة الكويت تستنكر الهجوم المسلح على سفارة جمهورية أذربيجان في طهران

    ٢٨.٠١.٢٠٢٣ [٠٩:٠٠]
    دولة الكويت تستنكر الهجوم المسلح على سفارة جمهورية أذربيجان في طهران

    باكو، 28 يناير (أذرتاج)

    أعربت وزارة ‏الخارجية الكويتية في بيان لها عن إدانة واستنكار دولة الكويت للهجوم المسلح الذي استهدف سفارة جمهورية أذربيجان في عاصمة الجمهورية الإسلامية الإيرانية طهران والذي أدى إلى مقتل أحد موظفي السفارة وإصابة آخرين.

    ‏أفادت أذرتاج نقلا عن بيان نشرته وزارة الخارجية الكويتية في الانترنت ان الوزارة شددت على موقف دولة الكويت المبدئي والثابت المناهض للعنف والإرهاب، مؤكدةً تضامن دولة الكويت ووقوفها إلى جانب جمهورية أذربيجان في هذا المصاب.

    وتقدمت الوزارة بخالص التعازي وصادق المواساة إلى جمهورية أذربيجان ولأسرة القتيل وتمنيتها للمصابين بالشفاء العاجل.

    يجب الذكر ان رئيس حراسة السفارة لقي مصرعه وأصيب حارسان آخران بجروح جراء هجوم إرهابي على سفارة جمهورية أذربيجان في جمهورية إيران الإسلامية في الساعة 8:30 صباحا بتوقيت باكو في 27 يناير.

    كان المهاجم على السفارة مسلحا ببندقية كالاشنيكوف، واقتحم مبنى السفارة من خلال نقطة الحراسة.

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