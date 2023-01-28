باكو، 28 يناير، (أذرتاج) تم تصدير 169 ألف طن من فحم الكوك خلال العام الجاري. أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك الحكومية ان قيمة المنتج المصدر بلغت 66 مليونا و992 ألف دولار أمريكي.

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