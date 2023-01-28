تصدير 169 ألف طن من فحم الكوك
AzerTAg.az
٢٨.٠١.٢٠٢٣ [١٠:١٤]
باكو، 28 يناير، (أذرتاج)
تم تصدير 169 ألف طن من فحم الكوك خلال العام الجاري.
أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك الحكومية ان قيمة المنتج المصدر بلغت 66 مليونا و992 ألف دولار أمريكي.
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