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    اقتصاد


    تصدير 169 ألف طن من فحم الكوك

    ٢٨.٠١.٢٠٢٣ [١٠:١٤]
    تصدير 169 ألف طن من فحم الكوك

    باكو، 28 يناير، (أذرتاج)

    تم تصدير 169 ألف طن من فحم الكوك خلال العام الجاري.

    أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك الحكومية ان قيمة المنتج المصدر بلغت 66 مليونا و992 ألف دولار أمريكي.

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