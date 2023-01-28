باكو، 28 يناير، (أذرتاج)

تم تصدير 89 ألف طن من القار النفطي خلال العام الماضي.

افادت وكالة اذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك الحكومية ان قيمة البيتومين المصدر بلغت 25.4 مليون دولار.

يذكر أن البلد قد صدر خلال الفترة عينها 187.5 الف طن من فحم الكوك البترولي بقيمة 42.2 مليون دولار خلال عام 2021.