تصدير 89 ألف طن من القار النفطي خلال العام الماضي
AzerTAg.az
٢٨.٠١.٢٠٢٣ [١٠:٢٢]
باكو، 28 يناير، (أذرتاج)
تم تصدير 89 ألف طن من القار النفطي خلال العام الماضي.
افادت وكالة اذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك الحكومية ان قيمة البيتومين المصدر بلغت 25.4 مليون دولار.
يذكر أن البلد قد صدر خلال الفترة عينها 187.5 الف طن من فحم الكوك البترولي بقيمة 42.2 مليون دولار خلال عام 2021.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٢٨.٠١.٢٠٢٣ [١١:١١]
٢٨.٠١.٢٠٢٣ [١٠:١٤]
٢٧.٠١.٢٠٢٣ [١٤:٤٧]
٢٧.٠١.٢٠٢٣ [١٤:٢٦]
٢٨.٠١.٢٠٢٣ [١٠:٥٥]
٢٨.٠١.٢٠٢٣ [٠٩:٠٠]
٢٨.٠١.٢٠٢٣ [٠٨:٥٧]
٢٨.٠١.٢٠٢٣ [١١:١١]
٢٨.٠١.٢٠٢٣ [١٠:٥٠]
٢٨.٠١.٢٠٢٣ [١٠:٢٢]
٢٨.٠١.٢٠٢٣ [١٠:١٤]
٢٦.٠١.٢٠٢٣ [١٥:٣٤]
٢٥.٠١.٢٠٢٣ [١٤:٠٠]
٢٤.٠١.٢٠٢٣ [١٧:٤٠]
٢٧.٠١.٢٠٢٣ [٠٩:٣١]
٢٤.٠١.٢٠٢٣ [١٤:٥٧]
١٨.٠١.٢٠٢٣ [١٧:٣٠]
١٠.٠١.٢٠٢٣ [١٤:٠١]
١٧.٠١.٢٠٢٣ [١٥:٤١]
١٤.٠١.٢٠٢٣ [١٦:٤٨]
١٤.٠١.٢٠٢٣ [١٥:٤٠]
٠٩.٠١.٢٠٢٣ [١٢:٤٣]
٢٧.٠١.٢٠٢٣ [١٧:٢١]
٢٧.٠١.٢٠٢٣ [١٧:١٤]
٢٦.٠١.٢٠٢٣ [١٧:١٧]
٢٦.٠١.٢٠٢٣ [١٧:١٧]
٢٧.٠١.٢٠٢٣ [١٦:٤٨]
٢٦.٠١.٢٠٢٣ [١٥:٥٩]
٢٥.٠١.٢٠٢٣ [١٤:٤٥]
٢٥.٠١.٢٠٢٣ [١١:٣٠]
٢٧.٠١.٢٠٢٣ [١٢:٢٣]
٢٧.٠١.٢٠٢٣ [١٨:٣١]
٢٦.٠١.٢٠٢٣ [١١:٤٤]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك