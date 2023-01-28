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    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

    ٢٨.٠١.٢٠٢٣ [١٠:٥‎٠]
    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

    باكو، 28 يناير، أذرتاج

    نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 28 يناير كانون الثاني اليوم.

    أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:

    العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف

    دولار أمريكي USD 1 1.7

    بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0092

    أورو EUR 1 1.8474

    دولار أسترالي AUD 1 1.2079

    روبل بيلاروس BYN 1 0.6734

    ريال برازيلي BRL 1 0.3353

    درهم إماراتي AED 1 0.4628

    راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.0985

    كرون دنماركي DKK 1 0.2484

    لاري جورجي GEL 1 0.6442

    روبي هندي INR 1 0.0208

    دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2171

    دولار كندا CAD 1 1.2744

    دينار الكويت KWD 1 5.5691

    رينجيت ماليزي MYR 1 0.4014

    بيسو المكسيك MXN 1 0.0903

    جنيه مصري EGP 1 0.0569

    لاي مولدوفا MDL 1 0.0905

    كرون النرويج NOK 1 0.1718

    زلوتي بولندا PLN 1 0.3922

    تنكه كازاخستان KZT 1 0.0037

    سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0198

    روبل روسي RUB 1 0.0245

    حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.2994

    دولار سنغافورة SGD 1 1.2929

    ريال السعودية SAR 1 0.4529

    سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1657

    دولار تايوان TWD 1 0.056

    ليرة تركيا TRY 1 0.0904

    مانات تركمانستان TMT 1 0.4857

    غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0461

    دولار نيوزيلندا NZD 1 1.1025

    كرون التشيك CZK 1 0.0776

    يوان الصين CNY 1 0.2503

    جنيه إنكلترا GBP 1 2.1046

    شكل الإسرائيلي ILS 1 0.499

    كرون السويد SEK 1 0.1651

    فرنك سويسرا CHF 1 1.8433

    وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.138

    ليرة لبنان LBP 100 0.1117

    ين اليابان JPY 100 1.3075

    بيسو تشيلي CLP 100 0.2119

    سوم أوزبكستان UZS 100 0.015

    روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0114

    ريال إيران IRR 100 0.004

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