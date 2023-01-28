البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
AzerTAg.az
باكو، 28 يناير، أذرتاج
نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 28 يناير كانون الثاني اليوم.
أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:
العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف
دولار أمريكي USD 1 1.7
بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0092
أورو EUR 1 1.8474
دولار أسترالي AUD 1 1.2079
روبل بيلاروس BYN 1 0.6734
ريال برازيلي BRL 1 0.3353
درهم إماراتي AED 1 0.4628
راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.0985
كرون دنماركي DKK 1 0.2484
لاري جورجي GEL 1 0.6442
روبي هندي INR 1 0.0208
دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2171
دولار كندا CAD 1 1.2744
دينار الكويت KWD 1 5.5691
رينجيت ماليزي MYR 1 0.4014
بيسو المكسيك MXN 1 0.0903
جنيه مصري EGP 1 0.0569
لاي مولدوفا MDL 1 0.0905
كرون النرويج NOK 1 0.1718
زلوتي بولندا PLN 1 0.3922
تنكه كازاخستان KZT 1 0.0037
سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0198
روبل روسي RUB 1 0.0245
حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.2994
دولار سنغافورة SGD 1 1.2929
ريال السعودية SAR 1 0.4529
سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1657
دولار تايوان TWD 1 0.056
ليرة تركيا TRY 1 0.0904
مانات تركمانستان TMT 1 0.4857
غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0461
دولار نيوزيلندا NZD 1 1.1025
كرون التشيك CZK 1 0.0776
يوان الصين CNY 1 0.2503
جنيه إنكلترا GBP 1 2.1046
شكل الإسرائيلي ILS 1 0.499
كرون السويد SEK 1 0.1651
فرنك سويسرا CHF 1 1.8433
وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.138
ليرة لبنان LBP 100 0.1117
ين اليابان JPY 100 1.3075
بيسو تشيلي CLP 100 0.2119
سوم أوزبكستان UZS 100 0.015
روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0114
ريال إيران IRR 100 0.004
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