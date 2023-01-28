البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

باكو، 28 يناير، أذرتاج

نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 28 يناير كانون الثاني اليوم.

أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:

العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف

دولار أمريكي USD 1 1.7

بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0092

أورو EUR 1 1.8474

دولار أسترالي AUD 1 1.2079

روبل بيلاروس BYN 1 0.6734

ريال برازيلي BRL 1 0.3353

درهم إماراتي AED 1 0.4628

راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.0985

كرون دنماركي DKK 1 0.2484

لاري جورجي GEL 1 0.6442

روبي هندي INR 1 0.0208

دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2171

دولار كندا CAD 1 1.2744

دينار الكويت KWD 1 5.5691

رينجيت ماليزي MYR 1 0.4014

بيسو المكسيك MXN 1 0.0903

جنيه مصري EGP 1 0.0569

لاي مولدوفا MDL 1 0.0905

كرون النرويج NOK 1 0.1718

زلوتي بولندا PLN 1 0.3922

تنكه كازاخستان KZT 1 0.0037

سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0198

روبل روسي RUB 1 0.0245

حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.2994

دولار سنغافورة SGD 1 1.2929

ريال السعودية SAR 1 0.4529

سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1657

دولار تايوان TWD 1 0.056

ليرة تركيا TRY 1 0.0904

مانات تركمانستان TMT 1 0.4857

غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0461

دولار نيوزيلندا NZD 1 1.1025

كرون التشيك CZK 1 0.0776

يوان الصين CNY 1 0.2503

جنيه إنكلترا GBP 1 2.1046

شكل الإسرائيلي ILS 1 0.499

كرون السويد SEK 1 0.1651

فرنك سويسرا CHF 1 1.8433

وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.138

ليرة لبنان LBP 100 0.1117

ين اليابان JPY 100 1.3075

بيسو تشيلي CLP 100 0.2119

سوم أوزبكستان UZS 100 0.015

روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0114

ريال إيران IRR 100 0.004