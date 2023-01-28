حفل استقبال رسمي للرئيس المصري

باكو، 28 يناير، (اذرتاج)

أقيم اليوم 28 يناير حفل استقبال رسمي لرئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي الذي يقوم بزيارة رسمية الى أذربيجان.

أفادت وكالة أذرتاج انه قد اصطف في ميدان مزين باعلام كلا البلدين حرس الشرف تقديرا لمقدم الرئيس المصري.

وكان الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في استقبال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

رحب رئيس حرس الشرف برئيس جمهورية مصر العربية.

ورحب الرئيس المصري بجنود أذربيجان.

واستعرض الرئيس إلهام علييف والرئيس عبد الفتاح السيسي حرس الشرف.

تم عزف النشيد الوطني لكلا البلدين.

ثم استعرض حرس الشرف امام الرئيسين تحت أصداء النشيد العسكري.

وقدم كل رئيس أعضاء وفده للآخر.

ثم التقطت صورة رسمية للرئيسين.