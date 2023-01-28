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    أخبار رسمية


    لقاء على حدة بين الرئيسين الأذربيجاني والمصري

    ٢٨.٠١.٢٠٢٣ [١٢:٠٦]

    باكو، 28 يناير، (أذرتاج)

    عقب مراسم الاستقبال الرسمية، عقد رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف ورئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي اجتماعا على انفراد.

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