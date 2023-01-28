لقاء موسع بين رئيسي أذربيجان ومصر

باكو، 28 يناير، (اذرتاج) يجري اليوم لقاء موسع بين رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف ورئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي في مدينة باكو.

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