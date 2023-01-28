رئيسا أذربيجان ومصر يدليان بتصريح صحفي
AzerTAg.az
٢٨.٠١.٢٠٢٣ [١٢:٤٥]
باكو، 28 يناير، (أذرتاج)
أدلى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف ورئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي بتصريحين صحفيين عقب حفل توقيع الوثائق في 28 يناير.
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