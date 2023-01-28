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    أخبار رسمية


    رئيسا أذربيجان ومصر يدليان بتصريح صحفي

    ٢٨.٠١.٢٠٢٣ [١٢:٤٥‎]

    باكو، 28 يناير، (أذرتاج)

    أدلى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف ورئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي بتصريحين صحفيين عقب حفل توقيع الوثائق في 28 يناير.

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