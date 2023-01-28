سلطنة عُمان تستنكر الهجوم المسلح على سفارة جمهورية أذربيجان في طهران

باكو، 28 يناير (أذرتاج)

أعربت وزارة الخارجية العمانية في بيان لها عن ادانة واستنكارها للهجوم الذي استهدف سفارة جمهورية أذربيجان في العاصمة الإيرانية طهران، وأكدت موقف سلطنة عُمان الثابت والرافض لأي عمل يستهدف البعثات الدبلوماسية ويزعزع الأمن والاستقرار.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن بيان نشرته وزارة خارجية سلطنة عمان في الانترنت ان الوزارة عبرت عن التعازي لذوي الضحية ولشعب وحكومة أذربيجان وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.