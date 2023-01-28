الرئيس السيسي يلتقي برجال الأعمال الأذربيجانيين في باكو

باكو، 28 يناير، (اذرتاج)

التقى رئيس جمهورية مصر العربية السيد عبد الفتاح السيسي برجال الأعمال الأذربيجانيين في 27 يناير بباكو.

أفادت وكالة أذرتاج أن وزير الاقتصاد الأذربيجاني ميكائيل جباروف والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ألقيا كلمتين في الاجتماع.

قال وزير الاقتصاد ميكايل جباروف بثقة إن حدث اليوم سيسهم في تطوير العلاقات بين البلدين. وأشار الوزير الى أنه على خلفية الأزمة الاقتصادية الحالية في العالم، تطور الاقتصاد الأذربيجاني بديناميات مستقرة في عام 2022 وزاد الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.6 في المائة وبلغت الزيادة في القطاع غير النفطي والغازي 9.1 في المائة وارتفع الصادرات غير النفطية بنسبة 12 في المائة وإجمالي صادرات البلد بأكثر من 73 في المائة خلال هذه الفترة.

وأكد الوزير جباروف أن العلاقات السياسية والاقتصادية بين أذربيجان ومصر تتطور على أساس الاحترام المتبادل والصداقة والتعاون المفيد قائلا إن الإرادة السياسية لرئيسي الدولتين تلعب دورا مهما في تعزيز وتوسيع العلاقات الثنائية.

وأشار الوزير إلى أنه خلال العام الماضي تم الاحتفال بالذكرى الثلاثين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وقال إن أول سفارة أذربيجانية في إفريقيا افتتحت في مصر عام 1994. ويتعاون البَلدان في إطار المنظمات الدولية، بما في ذلك منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية وحركة عدم الانحياز. وقال الوزير ميكايل جباروف إن 51 شركة باستثمارات مصرية تعمل حاليا في البلد، مشيرا إلى تعزز العلاقات الاقتصادية بين أذربيجان ومصر.

أكد الوزير انه "هناك إمكانات كبيرة لتوسيع التعاون والتجارة المتبادلة في مجال الاستثمار. نعتقد أن أنشطة اللجنة الحكومية المشتركة بين أذربيجان ومصر والفعاليات التي تنظم بمشاركة رجال الأعمال والأعمال المنفذة في اتجاه إنشاء مجلس الأعمال الأذربيجاني المصري ستسهم في تحقيق هذه الفرصة".

كما تحدث ميكائيل جباروف عن أعمال الترميم وإعادة البناء المنفذة في المناطق المحررة من الاحتلال الأرميني وبيئة الأعمال المنشأة فيها ومشاريع الطاقة الخضراء المنفذة ودعم الدولة لهذه العملية.

اعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن ارتياحه لزيارته الى البلاد مؤكدا أن أذربيجان حققت نجاحا كبيرا بقيادة الرئيس إلهام علييف الذي يواصل على النحو الصحيح طريق الزعيم العام حيدر علييف الصديق المخلص لمصر والذي يحتفل بعيد ميلاده المائة في هذا العام وقال إن تعاون البلدين في التجارة الدولية ينطوي على إمكانات عالية للغاية.

قال الرئيس المصري إننا "نولي أهمية كبيرة للاستثمار في مختلف المجالات وندعو الشركات المصرية للاستثمار في مختلف المشاريع في أذربيجان. يجب أن نحاول تحقيق الفرص الواعدة بين بلدينا وفي نفس الوقت وأن نحضر فرصا للشركات الأذربيجانية للاستثمار في مجالات الأدوية والطاقة والمعادن وغيرها في مصر".

وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه يجب ان يتم التحقيق في الإمكانات والفرص الاستثمارية الحالية لدولتينا تنفيذها في مختلف المجالات.

استمر الاجتماع بالمناقشات.