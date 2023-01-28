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    أخبار رسمية


    مأدبة غداء على شرف الرئيس المصري

    ٢٨.٠١.٢٠٢٣ [١٤:٢٤]

    باكو، 28 يناير، (اذرتاج)

    أقيمت مأدبة غداء على شرف رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي اليوم باسم رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف.

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    مأدبة غداء على شرف الرئيس المصري مأدبة غداء على شرف الرئيس المصري