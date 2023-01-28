مأدبة غداء على شرف الرئيس المصري

باكو، 28 يناير، (اذرتاج) أقيمت مأدبة غداء على شرف رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي اليوم باسم رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف.

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