رئيس جمهورية مصر العربية يختتم زيارته الى أذربيجان

باكو، 28 يناير، (اذرتاج) اختتم رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي زيارته الى جمهورية اذربيجان في 28 يناير. أفادت وكالة أذرتاج انه اصطف حرس الشرف في أرض مطار حيدر علييف الدولي المزين بأعلام كلا البلدين تقديرا لمقدم الرئيس المصري. وكان في وداعه النائب الأول لرئيس الوزراء يعقوب أيوبوف ونائب وزير الخارجية فارض رضايف وكبار المسئولين الآخرين.

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