توقيع الوثائق بين أذربيجان ومصر

باكو، 28 يناير، أذرتاج

جرى في 28 يناير حفل توقيع الوثائق بعد اختتام اللقاء الموسع بحضور الوفدين بين رئيسي أذربيجان إلهام علييف ومصر عبد الفتاح السيسي.

وقع وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بايراموف مع نظيره المصري سامح شكري على مذكرة تفاهم حول التعاون في مجال إدارة موارد المياه بين وزارتي البيئة والثروة الطبيعية الأذربيجانية ووزارة الموارد المائية والري المصرية.

كما وقع الوزيران جيهون بايراموف وسامح شكري على مذكرة تفاهم حول التعاون في مجال الثقافة بين وزارتي الثقافة الأذربيجانية والمصرية.

وقع وزير الاقتصاد الأذربيجاني ميكائيل جباروف مع وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية هالة حلمي السعيد على مذكرة تفاهم حول التعاون بين وزارتي الاقتصاد الأذربيجاني ووزرة التجارة والصناعة المصرية.