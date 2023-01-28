الرئيس الهام علييف: ليس لدينا أي خلاف حول التطور المستقبلي للعلاقات المصرية الأذربيجانية

باكو، 28 يناير، (أذرتاج)

نعير أهمية كبيرة لزيارتكم وأنا متأكد من أن الزيارة ستكون خطوة مهمة للغاية لتنمية العلاقات المصرية الأذربيجانية.

أفادت وكالة أذرتاج أن هذه الكلمات قالها الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في لقائه الموسع مع رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي.

قال الرئيس الاذربيجاني: "لقد ناقشنا للتو العديد من القضايا في اجتماعنا على انفراد. ليس لدينا أي اختلاف الرأي حول التطور المستقبلي للعلاقات المصرية الأذربيجانية. هناك فرص جميلة جدا للتعاون في العديد من المجالات. أثق في أننا سننفذ بعد الزيارة الاتفاقات التي تم التوصل إليها ".