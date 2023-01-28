وزير الخارجية الروسية يعزي نظيره الأذربيجاني بالهجوم على السفارة في إيران

باكو، 28 يناير، (أذرتاج)

اتصل وزير خارجية الاتحاد الروسي سيرغي لافروف بنظيره الاذربيجاني جيهون بيراموف بشأن الهجوم الإرهابي على سفارة أذربيجان في جمهورية إيران الإسلامية.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية الاذربيجانية أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أدان بشدة الهجوم المسلح على السفارة الأذربيجانية في إيران وعبر عن تعازيه لذوي الضحية ولشعب وقيادة أذربيجان وقال إنه من الضروري تقديم المجرم للعدالة في فترة وجيزة.

وشكر الوزير الاذربيجاني جيهون بيراموف نظيره على مكالمته الهاتفية وتعازيه. وأدان الوزير الهجوم الإرهابي الغادر. وقد أشير إلى وجوب تحديد مرتكبي العمل الإرهابي المذكور ومنظمي هذا العمل الدموي ومعاقبتهم بأقسى صور في أسرع وقت ممكن.