الرئيس: أنهينا الاحتلال بالحرب واستعدنا العدالة

باكو، 28 يناير، أذرتاج

قال الرئيس إلهام علييف في بيان صحفي أدلى به مع رئيس مصر عبد الفتاح السيسي إن أذربيجان أنهت الاحتلال المستمر نحو 30 سنة بالطرق العسكرية السياسية واستعادت سلامة أراضيها ونفذت بنفسها القرارات الأربعة الصادرة عن مجلس الأمن الدولي والحال أن تلك القرارات كانت على الأمم المتحدة أن تنفذها نفسها.

وأشار رئيس الدولة إلى أن ضرورة إصلاح مجلس الأمن الدولي تعتمد على هذا بالضبط لأننا كنا منتظرين تنفيذ هذه القرارات نحو 30 سنة ولم نر ذلك وأعني أن ازدواجية المعايير كانت تسيطر على الوضع وكذلك التمييز وقد أنهينا الاحتلال بالخوض في هذه الحرب واستعدنا العدالة والآن ننفذ أعمال الإنشاء والإعمار على الأراضي المحررة ونجد مرة أخرى عندما نشهد جميع الخراب والدمار أية مصيبة أنقذنا أذربيجان والمنطقة منها.