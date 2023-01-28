الرئيس إلهام علييف: ثمة جميع الإمكانات من اجل تعميق التعاون بين مصر وأذربيجان

باكو، 28 يناير، أذرتاج

قال الرئيس إلهام علييف في بيان صحفي أدلى به بعد اجتماعه مع رئيس مصر عبد الفتاح السيسي في 28 يناير إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي تسهم كثيرا في تنمية العلاقات بين مصر وأذربيجان.

واكد الرئيس علييف على انه ناقش عددا كبيرا من المسائل مع الرئيس المصري سواء في لقاء انفرادي ام بحضور الوفدين على هامش الزيارة مشيرا إلى أننا توصلنا إلى موقف موحد من التعاون المستقبلي وذلك أن هذا التعاون ينبغي له أن يعمق ويوسع وثمة جميع الإمكانات لأجل ذلك وزيارة اليوم قد أثبتت هذا مرة أخرى.