 رئيس أذربيجان: سنعزز الأنشطة المشتركة مع مصر في المنظمات الدولية

باكو، 28 يناير، (أذرتاج)

كما لم يتم تجاهل قضايا تعزيز علاقاتنا السياسية. سنعزز أنشطتنا المشتركة في المنظمات الدولية وسنعمق تعاوننا.

أفادت وكالة أذرتاج أن هذه الكلمات قالها الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في لقائه الموسع مع رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي.

وأعرب رئيس الدولة عن ثقته في أن زيارة الرئيس المصري الى أذربيجان ستسهم بشكل كبير في التنمية الناجحة للبلدين في المستقبل.