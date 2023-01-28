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    سياسة


    رئيس أذربيجان: تلعب مصر اليوم دورا استقراريا في المنطقة التي تقع فيها

    ٢٨.٠١.٢٠٢٣ [١٧:٠٣]
    رئيس أذربيجان: تلعب مصر اليوم دورا استقراريا في المنطقة التي تقع فيها

    باكو، 28 يناير، (أذرتاج)

    عززت الإصلاحات المنفذة برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي بشكل كبير من قدرات الدولة المصرية. تلعب مصر اليوم دورا استقراريا في المنطقة التي تقع فيها.

    أفادت وكالة أذرتاج أن هذه الكلمات قالها الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف في تصريحه الصحفي بعد حفل توقيع الوثائق الأذربيجانية المصرية.

    هنأ الرئيس إلهام علييف نظيره المصري بمناسبة الإنجازات المحققة وقال: "أثق في أن التطور الناجح لعلاقاتنا الثنائية سيكون مفيدا للغاية لشعبينا ودولتينا. في الوقت نفسه، سيحقق مزيدا من الاستقرار في المناطق التي نتواجد فيها. لأنه بدون الاستقرار، لا يمكن لأي بلد أن يتطور بنجاح.

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