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    سياسة


    الرئيس إلهام علييف: أطلعت الرئيس السيسي على تطورات منطقتنا

    ٢٨.٠١.٢٠٢٣ [١٧:٢٠]
    الرئيس إلهام علييف: أطلعت الرئيس السيسي على تطورات منطقتنا

    باكو، 28 يناير، أذرتاج

    قال الرئيس إلهام علييف في تصريح صحفي أدلى به مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إنني أطلعت ضيفي على تطورات منطقتنا وقد انتهى نزاع قراباغ الجبلي القائم بين أرمينيا وأذربيجان ولقد حُل هذا النزاع وبالتالي تبقى قراباغ جزءً لا يتجزأ لأذربيجان وستبقى إلى الأبد.

    وقال رئيس الدولة إننا اقتربنا اقترابا من السلام بإنهائنا الاحتلال ولمّا نتوصل إلى السلام ومعاهدة سلام ستوقع بين أذربيجان وأرمينيا ستؤدي في نهاية المطاف إلى التوصل إلى السلام وقد تقدمنا بمقترحات معلومة وعلى الرغم من جميع الأذى والمصائب والدمار والخراب ما نبرح نعتبر أن معاهدة سلام يجب أن توقع حتمًا وإلا يحتمل ازدياد المخاطر في منطقتنا.

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