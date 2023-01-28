أذربيجان: 33 إصابة بكورونا في 28 يناير

باكو، 28 يناير، (اذرتاج)

سجلت 33 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان و21 حالة تعافي وحالة وفاة نتيجة الإصابة بالفيروس خلال 28 يناير.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 827 ألف و880 حالة إصابة في البلد الى الآن وتعافى 817 ألف و562 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 10 آلاف و81 مريضا منهم ويستمر علاج 237 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الإصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 1917 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 7 ملايين و483 ألف و242 فحص.