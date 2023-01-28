أذربيجان: تطعيم 353 جرعة من لقاح كورونا في 28 يناير

باكو، 28 يناير، (اذرتاج)

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 353 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان في 28 يناير.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 122 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الأولى و34 شخصا تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الثانية فيما تلقى 173 شخص الجرعة الثالثة وأكثر و24 شخصا جرعة تنشيطية من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بعد نتيجة إيجابية للفحص.

ويبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 13 مليونا و941 ألف و883 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 5 ملايين و402 ألف و73 شخصا تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و4 ملايين و876 ألف و873 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية و3 ملايين و397 ألف و733 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثالثة وأكثر و265 ألف و204 شخص تلقوا اللقاح التنشيطية بعد نتيجة إيجابية.