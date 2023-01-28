رئيس مصر: مفاوضاتنا جرت في جو جميل وإيجابي جدا

باكو، 28 يناير، أذرتاج

قال رئيس مصر عبد الفتاح السيسي في تصريح صحفي إن مفاوضاتنا جرت في جو جميل وإيجابي جدا وأود أن نزيد من تعزيز مساعينا الخاصة بتنمية العلاقات بين البلدين.

وذكر الرئيس المصري انه تم التوصل خلال المفاوضات إلى اتفاق على زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر وأذربيجان مفيدا أن كل هذه متاح في ظل الإرادة السياسية الموجودة ومن الممكن تنميتها.

وابلغ الرئيس عبد الفتاح السيسي أن بلاده مستعدة لاستخدام البنية التحتية المصرية للصيدلية في تسديد حاجة أذربيجان إلى الأدوية.