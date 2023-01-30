البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
AzerTAg.az
باكو، 30 يناير، أذرتاج
نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 30 يناير كانون الثاني اليوم.
أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:
العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف
دولار أمريكي USD 1 1.7
بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0092
أورو EUR 1 1.8488
دولار أسترالي AUD 1 1.2052
روبل بيلاروس BYN 1 0.6735
ريال برازيلي BRL 1 0.3327
درهم إماراتي AED 1 0.4628
راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.0989
كرون دنماركي DKK 1 0.2485
لاري جورجي GEL 1 0.6439
روبي هندي INR 1 0.0208
دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2171
دولار كندا CAD 1 1.2758
دينار الكويت KWD 1 5.5694
رينجيت ماليزي MYR 1 0.4012
بيسو المكسيك MXN 1 0.0905
جنيه مصري EGP 1 0.0569
لاي مولدوفا MDL 1 0.0906
كرون النرويج NOK 1 0.1719
زلوتي بولندا PLN 1 0.3929
تنكه كازاخستان KZT 1 0.0037
سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0198
روبل روسي RUB 1 0.0244
حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.2969
دولار سنغافورة SGD 1 1.295
ريال السعودية SAR 1 0.4529
سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1655
دولار تايوان TWD 1 0.0564
ليرة تركيا TRY 1 0.0904
مانات تركمانستان TMT 1 0.4857
غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.046
دولار نيوزيلندا NZD 1 1.1041
كرون التشيك CZK 1 0.0777
يوان الصين CNY 1 0.2518
جنيه إنكلترا GBP 1 2.1081
شكل الإسرائيلي ILS 1 0.4947
كرون السويد SEK 1 0.1649
فرنك سويسرا CHF 1 1.8466
وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1384
ليرة لبنان LBP 100 0.1122
ين اليابان JPY 100 1.3128
بيسو تشيلي CLP 100 0.2108
سوم أوزبكستان UZS 100 0.015
روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0114
ريال إيران IRR 100 0.004
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