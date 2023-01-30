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    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

    ٣٠.٠١.٢٠٢٣ [١٠:٣٠]
    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

    باكو، 30 يناير، أذرتاج

    نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 30 يناير كانون الثاني اليوم.

    أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:

    العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف

    دولار أمريكي USD 1 1.7

    بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0092

    أورو EUR 1 1.8488

    دولار أسترالي AUD 1 1.2052

    روبل بيلاروس BYN 1 0.6735

    ريال برازيلي BRL 1 0.3327

    درهم إماراتي AED 1 0.4628

    راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.0989

    كرون دنماركي DKK 1 0.2485

    لاري جورجي GEL 1 0.6439

    روبي هندي INR 1 0.0208

    دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2171

    دولار كندا CAD 1 1.2758

    دينار الكويت KWD 1 5.5694

    رينجيت ماليزي MYR 1 0.4012

    بيسو المكسيك MXN 1 0.0905

    جنيه مصري EGP 1 0.0569

    لاي مولدوفا MDL 1 0.0906

    كرون النرويج NOK 1 0.1719

    زلوتي بولندا PLN 1 0.3929

    تنكه كازاخستان KZT 1 0.0037

    سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0198

    روبل روسي RUB 1 0.0244

    حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.2969

    دولار سنغافورة SGD 1 1.295

    ريال السعودية SAR 1 0.4529

    سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1655

    دولار تايوان TWD 1 0.0564

    ليرة تركيا TRY 1 0.0904

    مانات تركمانستان TMT 1 0.4857

    غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.046

    دولار نيوزيلندا NZD 1 1.1041

    كرون التشيك CZK 1 0.0777

    يوان الصين CNY 1 0.2518

    جنيه إنكلترا GBP 1 2.1081

    شكل الإسرائيلي ILS 1 0.4947

    كرون السويد SEK 1 0.1649

    فرنك سويسرا CHF 1 1.8466

    وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1384

    ليرة لبنان LBP 100 0.1122

    ين اليابان JPY 100 1.3128

    بيسو تشيلي CLP 100 0.2108

    سوم أوزبكستان UZS 100 0.015

    روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0114

    ريال إيران IRR 100 0.004

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