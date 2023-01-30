البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

باكو، 30 يناير، أذرتاج

نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 30 يناير كانون الثاني اليوم.

أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:

العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف

دولار أمريكي USD 1 1.7

بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0092

أورو EUR 1 1.8488

دولار أسترالي AUD 1 1.2052

روبل بيلاروس BYN 1 0.6735

ريال برازيلي BRL 1 0.3327

درهم إماراتي AED 1 0.4628

راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.0989

كرون دنماركي DKK 1 0.2485

لاري جورجي GEL 1 0.6439

روبي هندي INR 1 0.0208

دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2171

دولار كندا CAD 1 1.2758

دينار الكويت KWD 1 5.5694

رينجيت ماليزي MYR 1 0.4012

بيسو المكسيك MXN 1 0.0905

جنيه مصري EGP 1 0.0569

لاي مولدوفا MDL 1 0.0906

كرون النرويج NOK 1 0.1719

زلوتي بولندا PLN 1 0.3929

تنكه كازاخستان KZT 1 0.0037

سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0198

روبل روسي RUB 1 0.0244

حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.2969

دولار سنغافورة SGD 1 1.295

ريال السعودية SAR 1 0.4529

سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1655

دولار تايوان TWD 1 0.0564

ليرة تركيا TRY 1 0.0904

مانات تركمانستان TMT 1 0.4857

غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.046

دولار نيوزيلندا NZD 1 1.1041

كرون التشيك CZK 1 0.0777

يوان الصين CNY 1 0.2518

جنيه إنكلترا GBP 1 2.1081

شكل الإسرائيلي ILS 1 0.4947

كرون السويد SEK 1 0.1649

فرنك سويسرا CHF 1 1.8466

وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1384

ليرة لبنان LBP 100 0.1122

ين اليابان JPY 100 1.3128

بيسو تشيلي CLP 100 0.2108

سوم أوزبكستان UZS 100 0.015

روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0114

ريال إيران IRR 100 0.004