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    باكو: إحضار نعش شهيد اثر هجوم إرهابي على سفارة أذربيجان في طهران

    ٣٠.٠١.٢٠٢٣ [١٠:٣٤]

    باكو، 30 يناير، (أذرتاج)

    تم إحضار نعش رئيس جهاز الأمن أورخان عسكيروف الذي استشهد خلال صد هجوم إرهابي على سفارة أذربيجان في طهران، إلى باكو في 29 يناير.

    أفادت وكالة أذرتاج أن الطائرة التي كانت على متنها موظفو سفارة أذربيجان في إيران وأفراد عائلاتهم الذين تم اجلاؤهم هبطت في مطار حيدر علييف الدولي حوالي الساعة 22:00. تم إجلاء إجمالي 53 شخصا.

    يذكر أن شخصا مسلحا ببندقية آلية وعدد كبير من أمشاط الرصاص قام بارتكاب هجوم إرهابي على سفارة أذربيجان في إيران. قتل رئيس جهاز الأمن أورخان عسكيروف أثناء منع الهجوم وأصيب شخصان بجروح. وقفز واصف تاغييف موظف جهاز الأمن بالسفارة على الإرهابي ونزع سلاحه بأفعاله الجريئة.

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    باكو: إحضار نعش شهيد اثر هجوم إرهابي على سفارة أذربيجان في طهران باكو: إحضار نعش شهيد اثر هجوم إرهابي على سفارة أذربيجان في طهران باكو: إحضار نعش شهيد اثر هجوم إرهابي على سفارة أذربيجان في طهران باكو: إحضار نعش شهيد اثر هجوم إرهابي على سفارة أذربيجان في طهران باكو: إحضار نعش شهيد اثر هجوم إرهابي على سفارة أذربيجان في طهران باكو: إحضار نعش شهيد اثر هجوم إرهابي على سفارة أذربيجان في طهران باكو: إحضار نعش شهيد اثر هجوم إرهابي على سفارة أذربيجان في طهران باكو: إحضار نعش شهيد اثر هجوم إرهابي على سفارة أذربيجان في طهران باكو: إحضار نعش شهيد اثر هجوم إرهابي على سفارة أذربيجان في طهران باكو: إحضار نعش شهيد اثر هجوم إرهابي على سفارة أذربيجان في طهران باكو: إحضار نعش شهيد اثر هجوم إرهابي على سفارة أذربيجان في طهران باكو: إحضار نعش شهيد اثر هجوم إرهابي على سفارة أذربيجان في طهران باكو: إحضار نعش شهيد اثر هجوم إرهابي على سفارة أذربيجان في طهران باكو: إحضار نعش شهيد اثر هجوم إرهابي على سفارة أذربيجان في طهران باكو: إحضار نعش شهيد اثر هجوم إرهابي على سفارة أذربيجان في طهران باكو: إحضار نعش شهيد اثر هجوم إرهابي على سفارة أذربيجان في طهران باكو: إحضار نعش شهيد اثر هجوم إرهابي على سفارة أذربيجان في طهران باكو: إحضار نعش شهيد اثر هجوم إرهابي على سفارة أذربيجان في طهران باكو: إحضار نعش شهيد اثر هجوم إرهابي على سفارة أذربيجان في طهران باكو: إحضار نعش شهيد اثر هجوم إرهابي على سفارة أذربيجان في طهران