الرئيس إلهام علييف في زيارة رسمية الى المجر

بودابست، 30 يناير، (اذرتاج) قام رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في 29 يناير بزيارة رسمية الى المجر. أفادت وكالة اذرتاج انه قد اصطف حرس الشرف في مطار بودابست الدولي الحامل اسم فرنتس لست المزين بأعلام كلتا الدولتين على شرف الرئيس الاذربيجاني. وكان في استقبال الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف وقرينته السيدة الأولى مهربان علييفا وزير دفاع المجر كريشتوش سالاي - بوبروفنيجكي ومستشار رئيس المجر للعلاقات الخارجية والدبلوماسية كرزيستوف ألتوس ومسؤولون آخرون.

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