خلفوف: تتحمل إيران كدولة المسؤولية عن العمل الإرهابي

باكو، 30 يناير، أذرتاج

قال خلف خلفوف نائب وزير الخارجية الأذربيجاني في حديث له مع صحفيين الليلة انه كما هو معلوم، نفذ العمل الإرهابي المسلح على سفارة جمهورية أذربيجان في جمهورية إيران الإسلامية قرابة الساعة 8.40 صباح يوم 27 يناير الحالي ونتيجة لهذا العمل الإرهابي لقي موظف للسفارة حتفه وأصيب موظفان آخران بجروح رصاص وكان وقوع هذا الحادث غير متوقع بالنسبة لنا ومن غير المسلم به حدوث مثل هذه الأحداث.

وابلغ نائب الوزير أن بنود اتفاقية فيينا ذات الصلة تنص على أن البلد المضيف للسفارة يتحمل المسؤولية عن الأمن وتتحمل إيران كدولة المسؤولية عن العمل الإرهابي الواقع ونتائجه الوخيمة مفيدا أن رئيسنا وصف هذه المهاجمة بعمل إرهابي وادان بشدة وبعد هذا الحادث استدعينا سفير إيران في باكو للخارجية على الفور وطلبنا الرئيسي هو أن تحقق إيران كدولة وفقا لالتزاماتها الدولية في هذا العمل الإرهابي تحقيقا شاملا ونزيها وتعاقب المجرمين.