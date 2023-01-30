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    سياسة


    نائب وزير الخارجية: لا ثقة لنا في إيران بشأن ضمان أمن موظفي سفارتنا

    ٣٠.٠١.٢٠٢٣ [١١:٠٠]
    نائب وزير الخارجية: لا ثقة لنا في إيران بشأن ضمان أمن موظفي سفارتنا

    باكو، 30 يناير، أذرتاج

    قال خلف خلفوف نائب وزير الخارجية الأذربيجاني في حديث له مع صحفيين الليلة إن وقف نشاط البعثة الدبلوماسية في بلد ما أمر جاد جدا وقد أبلغنا الجانب الإيراني أننا لا ثقة لنا في ايران بشأن ضمان أمن موظفي سفارتنا.

    وشدد خلفوف على أننا قد سبق لنا أن أبلغنا الجانب الإيراني مرارا أن هناك تهديدات في أراضي إيران على بعثات أذربيجان الدبلوماسية وطلبنا لذلك بتشديد الإجراءات الأمنية ولكن الحادث الواقع أثبت أن إيران استهانت بمطالبنا.

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