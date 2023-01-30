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    أقاليم


    قرية كوسالار لمحافظة أغدام المحررة من الاحتلال (صور)

    ٣٠.٠١.٢٠٢٣ [١٠:٠٠]

    باكو، 30 يناير (أذرتاج)

    احتلت قرية كوسالار من قبل القوات المسلحة الارمينية في الحرب القراباغية الأولى. تم تدمير القرية بالكامل على يدي قوات الاحتلال الأرميني.

    تم تحرير القرية في 20 نوفمبر مع استرداد محافظة اغدام بموجب البيان الثلاثي الموقع من قبل الرئيس الاذربيجاني والرئيس الروسي ورئيس الوزراء الأرميني في 10 نوفمبر عام 2020 بعد انتصار الجيش الاذربيجاني في الحرب الوطنية.

    تقدم أذرتاج صورا من القرية.

     

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