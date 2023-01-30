زلزال بقوة 6.3 درجة يضرب باكستان

باكو، 30 يناير، (اذرتاج)

ضرب زلزال بقوة 6.3 درجة على مقياس ريختر باكستان في 29 يناير.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن إدارة الأرصاد الجوية الباكستانية أنه تم تسجيل مركز الزلزال في طاجيكستان المجاورة على عمق 150 كيلومترا تحت سطح الأرض.

وشعر السكان بالهزات الأرضية في مناطق مختلفة من باكستان، بما في ذلك إسلام أباد وروالبندي ولاهور.

ولم ترد على الفور أنباء عن إصابات أو أضرار مادية.