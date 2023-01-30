خلفوف: ادعاء بعض السلطات الإيرانية بوقوع العمل الإرهابي للدوافع الأسرية امر سخيف
AzerTAg.az
٣٠.٠١.٢٠٢٣ [١٢:١٠]
باكو، 30 يناير، أذرتاج
قال خلف خلفوف نائب وزير الخارجية الأذربيجاني في حديث له مع صحفيين الليلة إن بعض الهياكل الإيرانية سارعت إثر وقوع العمل الإرهابي ضد سفارتنا في طهران الى القول إن العمل الإرهابي وقع بالدوافع الأسرية والشخصية، سعيا منها إلى فرض روايتها على الناس، ولكن ذلك أمر سخيف ويصد الرأي العام عن الفحوى الأساسية للقضية.
وأكد نائب الوزير أن أجهزة أذربيجان ذات الصلة تملك الأدلة الدامغة والمواد الكافية بشأن الجريمة فلذلك نطالب الجانب الإيراني بإجراء التحقيق عادلا ويجب أن يعاقب كل من له ضلع ومتورط في هذه الجريمة.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٣٠.٠١.٢٠٢٣ [١٣:٢١]
٣٠.٠١.٢٠٢٣ [١٢:٥٥]
٣٠.٠١.٢٠٢٣ [١١:٤٦]
٣٠.٠١.٢٠٢٣ [١١:٠٠]
٣٠.٠١.٢٠٢٣ [١٣:٢١]
٣٠.٠١.٢٠٢٣ [١٢:٥٥]
٣٠.٠١.٢٠٢٣ [١١:٤٦]
٣٠.٠١.٢٠٢٣ [١٢:٥٢]
٣٠.٠١.٢٠٢٣ [١٢:٠٢]
٣٠.٠١.٢٠٢٣ [١١:٤٨]
٢٦.٠١.٢٠٢٣ [١٥:٣٤]
٢٥.٠١.٢٠٢٣ [١٤:٠٠]
٢٤.٠١.٢٠٢٣ [١٧:٤٠]
٢٧.٠١.٢٠٢٣ [٠٩:٣١]
٢٤.٠١.٢٠٢٣ [١٤:٥٧]
١٨.٠١.٢٠٢٣ [١٧:٣٠]
١٠.٠١.٢٠٢٣ [١٤:٠١]
١٧.٠١.٢٠٢٣ [١٥:٤١]
١٤.٠١.٢٠٢٣ [١٦:٤٨]
١٤.٠١.٢٠٢٣ [١٥:٤٠]
٠٩.٠١.٢٠٢٣ [١٢:٤٣]
٢٨.٠١.٢٠٢٣ [١٧:٣٣]
٢٨.٠١.٢٠٢٣ [١٧:٢٨]
٢٧.٠١.٢٠٢٣ [١٧:٢١]
٢٧.٠١.٢٠٢٣ [١٧:١٤]
٢٨.٠١.٢٠٢٣ [١٥:٥٢]
٢٧.٠١.٢٠٢٣ [١٦:٤٨]
٢٦.٠١.٢٠٢٣ [١٥:٥٩]
٢٥.٠١.٢٠٢٣ [١٤:٤٥]
٣٠.٠١.٢٠٢٣ [١٣:٠٠]
٣٠.٠١.٢٠٢٣ [١٢:٣١]
٢٨.٠١.٢٠٢٣ [١٥:١٥]
٢٨.٠١.٢٠٢٣ [١٢:٢٣]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك