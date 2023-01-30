تطهير مساحة 467 هكتار من الألغام والذخيرة الحية خلال الاسبوع الماضي

باكو، 30 يناير، (أذرتاج)

نشرت وكالة جمهورية أذربيجان لتطهير الألغام أناما معلومات أسبوعية حول عمليات منفذة لدى الاراضي المحررة من الاحتلال.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن أناما أن موظفي الوكالة حيدوا خلال الفترة ما بين 23-28 يناير 5 ألغام مضادة للمشاة ولغمين مضادين للدبابات و62 ذخيرة غير متفجرة في اراضي محافظات ترتر وأغدام ولاتشين وشوشا وخوجاوند وفضولي وقبادلي وجبرائيل وزنكيلان ضمن عمليات البحث والتحري.

وطهرت اناما خلال الفترة المذكورة 467 هيكتار من الاراضي من الألغام والذخائر غير المتفجرة.