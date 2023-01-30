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    مراسم استقبال رسمي للرئيس الاذربيجاني في بودابست

    ٣٠.٠١.٢٠٢٣ [١٢:٢٠]

    بودابست، 30 يناير، (اذرتاج)

    أقيمت مراسم استقبال رسمي لرئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في ساحة لاجوس كوست بودابست في 30 يناير.

    أفادت وكالة أذرتاج انه قد اصطف حرس الشرف تقديرا لمقدم الرئيس إلهام علييف في الساحة المزينة بأعلام كلا البلدين.

    استقبل رئيسة المجر السيدة كاتالين نوفاك الرئيسَ الاذربيجاني إلهام علييف.

    وقدم رئيس حرس الشرف تحية عسكرية للرئيس الأذربيجاني.

    وعزف النشيد الوطني لأذربيجان والمجر.

    واستعرض الرئيسان أمام حرس الشرف.

    وبعد ذلك، قدم كل رئيس أعضاء وفده للآخر.

    التقطت صورة رسمية للرئيسين.

    ثم استعرض حرس الشرف امام الرئيسين.

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