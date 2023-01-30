نائب الوزير: شهيدنا وسائر الموظفين تصدوا لمنع نتائج أخطر للعمل الإرهابي

باكو، 30 يناير، أذرتاج

قال خلف خلفوف نائب وزير الخارجية الأذربيجاني في حديث له مع صحفيين الليلة "إننا نأسف بشدة لتسلمنا شهيدا من البلد المجاور. والبتة عاش الوطن الغالي! وقد تصدى شهيدنا اورخان عسكروف وسائر الموظفين لمنع نتائج أخطر للعمل الإرهابي.

واكد نائب الوزير أن كلا من المصابين خضعا لعمليات جراحية استمرت 4-5 ساعات وقد ضربا نموذجا من البسالة أفضى إلى تضحية الروح والإصابة بجروح في سبيل سيادة جمهورية أذربيجان واستقلالها.