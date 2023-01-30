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    أخبار رسمية


    الرئيس إلهام علييف يزور قبر الجندي المجهول في بودابست

    ٣٠.٠١.٢٠٢٣ [١٤:١٠]

    بودابست، 30 يناير، (اذرتاج)

    زار الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف قبر الجندي المجهول في ميدان الأبطال في بودابست.

    أفادت وكالة أذرتاج ان حرس الشرف قد اصطف تقديرا لمقدم الرئيس الاذربيجاني.

    ووضع الرئيس إلهام علييف اكليلا من الزهور امام قبر الجندي المجهول.

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    الرئيس إلهام علييف يزور قبر الجندي المجهول في بودابست الرئيس إلهام علييف يزور قبر الجندي المجهول في بودابست الرئيس إلهام علييف يزور قبر الجندي المجهول في بودابست الرئيس إلهام علييف يزور قبر الجندي المجهول في بودابست الرئيس إلهام علييف يزور قبر الجندي المجهول في بودابست