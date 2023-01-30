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    أخبار رسمية


    لقاء على حدة بين الرئيسين الأذربيجاني والمجري

    ٣٠.٠١.٢٠٢٣ [١٥‎:١٢]

    بودابست، 30 يناير، (اذرتاج)

    عقد رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف ورئيسة المجر كاتالين نوفاك اجتماعا على انفراد في مدينة بودابست يوم 30 يناير.

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    لقاء على حدة بين الرئيسين الأذربيجاني والمجري لقاء على حدة بين الرئيسين الأذربيجاني والمجري لقاء على حدة بين الرئيسين الأذربيجاني والمجري لقاء على حدة بين الرئيسين الأذربيجاني والمجري لقاء على حدة بين الرئيسين الأذربيجاني والمجري