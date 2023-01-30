لقاء على حدة بين الرئيسين الأذربيجاني والمجري
AzerTAg.az
٣٠.٠١.٢٠٢٣ [١٥:١٢]
بودابست، 30 يناير، (اذرتاج)
عقد رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف ورئيسة المجر كاتالين نوفاك اجتماعا على انفراد في مدينة بودابست يوم 30 يناير.
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