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    أخبار رسمية


    لقاء موسع بين رئيسي أذربيجان والمجر

    ٣٠.٠١.٢٠٢٣ [١٥‎:١٧]

    بودابست، 30 يناير، (اذرتاج)

    يجري اليوم لقاء موسع بين رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف ورئيسة المجر كاتالين نوفاك في بودابست.

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