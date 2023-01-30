صاحبة غفاروفا تلتقي رئيس مجلس الشورى العماني

باكو، 30 يناير، (أذرتاج)

التقت صاحبة غفاروفا رئيسة المجلس الوطني الأذربيجاني مع الشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى العماني في إطار زيارتها الى الجزائر للمشاركة في الدورة السابعة عشر لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي.

أفادت وكالة أذرتاج انه خلال الاجتماع، تم تبادل الآراء حول الوضع الحالي للعلاقات بين البلدين والبرلمانين. وتم التأكيد على الدور الإيجابي للهيئتين التشريعيتين في تعميق العلاقات الثنائية، بما في ذلك أهمية التعاون والدعم المتبادل في المنظمات البرلمانية الدولية. خلال المحادثة، تمت مناقشة أنشطة الشبكة البرلمانية لحركة عدم الانحياز التي تم إنشاؤها بمبادرة من رئيس أذربيجان والأعمال المنجزة في تحضير المؤتمر القادم لهذه المنصة.

وقدمت صاحبة غفاروفا في الاجتماع معلومات حول العمل الإرهابي المرتكب ضد سفارة جمهورية أذربيجان في جمهورية إيران الإسلامية يوم 27 يناير وقالت إن أذربيجان طالبت بإجراء تحقيق شفاف وموضوعي في هذه القضية وأشارت إلى أن العديد من الدول أدانت بشدة هذا العمل الإرهابي.

كما تحدثت رئيسة المجلس الوطني الأذربيجاني بالتفصيل عن الوضع في المنطقة بعد انتصار أذربيجان في الحرب الوطنية وأعمال الترميم وإعادة البناء واسعة النطاق في الأراضي المحررة من الاحتلال الأرمني.