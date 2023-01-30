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    أخبار رسمية


    لقاء بين رئيس أذربيجان ورئيس وزراء المجر بحضور محدود

    ٣٠.٠١.٢٠٢٣ [١٦:٤٩]

    بودابست، 30 يناير، (اذرتاج)

    عقد اجتماع بحضور محدود لرئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف ورئيس وزراء المجر فيكتور أوربان اليوم في بودابست.

    أفادت وكالة اذرتاج انه في البداية، تم التقاط صورة مشتركة.

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    لقاء بين رئيس أذربيجان ورئيس وزراء المجر بحضور محدود لقاء بين رئيس أذربيجان ورئيس وزراء المجر بحضور محدود لقاء بين رئيس أذربيجان ورئيس وزراء المجر بحضور محدود لقاء بين رئيس أذربيجان ورئيس وزراء المجر بحضور محدود