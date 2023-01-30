لقاء بين رئيس أذربيجان ورئيس وزراء المجر بحضور محدود

بودابست، 30 يناير، (اذرتاج) عقد اجتماع بحضور محدود لرئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف ورئيس وزراء المجر فيكتور أوربان اليوم في بودابست. أفادت وكالة اذرتاج انه في البداية، تم التقاط صورة مشتركة.

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