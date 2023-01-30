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    أخبار رسمية


    لقاء موسع بين رئيس أذربيجان ورئيس وزراء المجر

    ٣٠.٠١.٢٠٢٣ [١٦:٥‎٤]

    بودابست، 30 يناير، (اذرتاج)

    يجري اليوم اجتماع موسع بين رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف ورئيس وزراء المجر فيكتور أوربان اليوم في بودابست.

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    لقاء موسع بين رئيس أذربيجان ورئيس وزراء المجر لقاء موسع بين رئيس أذربيجان ورئيس وزراء المجر لقاء موسع بين رئيس أذربيجان ورئيس وزراء المجر لقاء موسع بين رئيس أذربيجان ورئيس وزراء المجر لقاء موسع بين رئيس أذربيجان ورئيس وزراء المجر