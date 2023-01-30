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    أخبار رسمية


    رئيس أذربيجان ورئيس وزراء المجر يدليان بتصريحين صحفيين

    ٣٠.٠١.٢٠٢٣ [١٧:٠٧]

    باكو، 30 يناير، (أذرتاج)

    أدلى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف ورئيس وزراء المجر فيكتور أوربان بتصريحين صحفيين في 30 يناير.

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