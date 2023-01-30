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    28 قتيلا في هجوم انتحاري داخل مسجد في باكستان

    ٣٠.٠١.٢٠٢٣ [١٧:٢٠]
    28 قتيلا في هجوم انتحاري داخل مسجد في باكستان

    باكو، 30 يناير، (أذرتاج)

    قتل 28 شخصا وأصيب 150 آخر في انفجار وقع داخل مسجد في مدينة بيشاور قرب الحدود مع أفغانستان.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن الشرطة الباكستانية انه وفقا لمعلومات الدائرة الصحة، حالة بعض المصابين في حالة صحية حرجة. وقع الانفجار أثناء أداء مصلين الصلاة في المدينة الواقعة شمال غربي البلاد، على مقربة من الحدود مع أفغانستان.

    تم إعلان حالة الطوارئ في جميع مستشفيات بيشاور بسبب الحادث.

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