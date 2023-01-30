قيمة صادرات النفط الخام والمنتجات النفطية خلال العام الماضي تبلغ 19.4 مليار دولار

باكو، 30 يناير، (أذرتاج)

تم تصدير 26 مليونا و24.2 ألف طن من النفط الخام ومنتجات النفط الخام التي تم الحصول عليها من الصخور القارية من أذربيجان خلال العام الماضي. وبلغت قيمة الصادرات النفطية والمنتجات النفطية 19 مليارا و483.6 مليون دولار أمريكي، حسبما أفادته وكالة اذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك الحكومية.

يذكر انه تم تصدير 27 مليونا و116 ألف طن من النفط الخام والمنتجات النفطية من الدولة خلال عام 2021 وبلغت قيمة الصادرات 13 مليارا و218.9 مليون دولار.