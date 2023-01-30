توقيع الوثائق بين أذربيجان وهنغاريا في بودابست

باكو، 30 يناير، أذرتاج

جرى في 30 يناير بعاصمة هنغاريا بودابست حفل توقيع الوثائق بين أذربيجان وهنغاريا بعد اختتام لقاء موسع بين رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف ورئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان.

وقع رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف ورئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان على البيان المشترك حول الشراكة الاستراتيجية الموسع بين أذربيجان وهنغاريا.

وقع المبعوث الخاص للرئيس الأذربيجاني في محافظة شوشا أيدين كريموف وعمدة مدينة ويسبريم الهنغارية جوليا بورقا على مذكرة تفاهم حول تأسيس علاقات صداقة بين مدينتي شوشا الأذربيجانية وويسبريم الهنغارية والتعاون في مجالات الثقافة والسياحة والتخطيط العمراني والعلم والاقتصاد وسائر قطع الحياة الاجتماعية.

كما وقع وزير الاقتصاد الأذربيجاني ميكائيل جباروف ووزير الخارجية والتجارة الهنغاري بيتر سيارتو على مذكرة تفاهم حول التعاون في الغاز الطبيعي بين وزارتي الاقتصاد الأذربيجانية والخارجية والتجارة الهنغارية.

وقع وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بايراموف ووزير الخارجية والتجارة الهنغاري بيتر سيارتو على مذكرة تفاهم حول التعاون في مجال الحجر الزراعي ووقاية النبات بين وكالة أذربيجان للأمن الغذائي ووزارة الزراعة الهنغارية.

كما وقع وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بايراموف ووزير الخارجية والتجارة الهنغاري بيتر سيارتو على مذكرة تفاهم حول التعاون في مجال الهجرة بين هيئة الهجرة الأذربيجانية والمديرية الوطنية العامة الهنغارية لمراقبة الأجانب.

وقع وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بايراموف ووزير الخارجية والتجارة الهنغاري بيتر سيارتو على مذكرة تفاهم حول التعاون في مجال الأبحاث الفضائية للأغراض السلمية والفعاليات الفضائية بين وزارتي التنمية الرقمية والنقل الأذربيجانية والخارجية والتجارة الهنغارية.

كما وقع وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بايراموف ووزير الخارجية والتجارة الهنغاري بيتر سيارتو على مذكرة تفاهم حول التعاون في مجال التعاون بين وزارتي الخارجية الأذربيجانية والخارجية والتجارة الهنغارية.